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Mauro Icardi sevgilisinin doğum gününü kutladı! 'Anlatmaya kelimeler yetmez'

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#Mauro Icardi#China Suarez#Wanda Nara
Mauro Icardi sevgilisinin doğum gününü kutladı Anlatmaya kelimeler yetmez
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 10:22

Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci devam eden Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez’in doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

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Ünlü yıldız yeni yaşına giren sevgilisiyle olan romantik pozlarını sosyal medya hesabına yükledi. Mauro Icardi o karelerin altına duygusal bir de not düştü. Ünlü futbolcu China Suarez’e olan aşkını şu sözlerle dile getirdi:

Mauro Icardi sevgilisinin doğum gününü kutladı Anlatmaya kelimeler yetmez


BENİM GÜZEL AŞKIM

“Mutlu yıllar benim güzel Chinita’m, aşkım, küçük Çinlim. Senin gününü seninle paylaşma şansına sahip olduğum için çok şanslıyım. Başına gelen her güzel şeyi sonuna kadar hak ediyorsun. Çünkü bana gösterdin ki seni yargılayanlar aslında seni gerçekten tanımıyor. Senin yanında olma şansına sahip olan bizlerin, senin için söyleyebileceğimiz sadece güzel sözler var; harika bir kadın, harika bir anne, harika bir arkadaş olduğun için, senin ne kadar büyük bir insan olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Diliyorum ki hayalini kurduğun tüm hedeflerine ulaşır ve her zaman çok mutlu olursun! Seni seviyorum.”

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Mauro Icardi sevgilisinin doğum gününü kutladı Anlatmaya kelimeler yetmez

 

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#Mauro Icardi#China Suarez#Wanda Nara

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