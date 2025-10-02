×
Güncelleme Tarihi:

Mauro Icardi pedagogla görüştü
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 08:25

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 21 Mart’ta Wanda Nara ile Milona’da boşanmıştı.

Futbolcu, kızları Francesca ve Isabella’nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara’nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtmişti.

Icardi dün nişanlısı China Suarez ve avukatları ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Icardi, dava sürecinin bir parçası olarak adli pedagogla yaklaşık iki saat görüşme yaptı. Adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

 

#Mauro Icardi#Wanda Nara#China Suarez

