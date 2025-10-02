Mauro Icardi pedagogla görüştü

Haberin Devamı

Futbolcu, kızları Francesca ve Isabella’nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara’nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtmişti.

Icardi dün nişanlısı China Suarez ve avukatları ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Icardi, dava sürecinin bir parçası olarak adli pedagogla yaklaşık iki saat görüşme yaptı. Adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı.