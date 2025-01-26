Mauro Icardi isyan etti: Çocuklarım güvende değil

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Icardi Arjantinli oyuncu China Suarez ile yeni bir aşka yelken açarken, Nara kendisinden 13 yaş küçük rap’çi L-Gante ile ilişkisini noktaladığını duyurmuştu.

Wanda Nara şarkıcıyla yeniden bir araya geldi, Mauro Icardi bu barışmaya tepki gösterdi.

Sosyal medyada bir açıklama yayınlayan futbolcu, çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini söyledi:

“Ne kadar ciddiyetsiz ki, biz çocuklarla ilgili bir duruşmadayken, diğer tarafın avukatı yalnızca gazetecilerle konuşmakla ilgileniyor. Adaletin sağlanması yerine medyatik olmaya odaklanmış durumdalar. Asıl önemli olan çocuklarım. Onların korunması konusundaki endişelerimi anlamanızı rica ediyorum.”

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Icardi, daha önce de mahkemede verdiği ifadede Wanda Nara’nın L-Gante ile ilişkisinin çocuklarının ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söylemiş, “L-Gante silahla adam kaçırma, darp ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymiş tehlikeli bir kişi. Çocuklarımın bu tür bir ortamda bulunmasını asla kabul edemem” demişti.