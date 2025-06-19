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Matteo Bocelli hayranlarıyla dans etti

Güncelleme Tarihi:

#Matteo Bocelli#Andrea Bocelli#Summer Nights
Matteo Bocelli hayranlarıyla dans etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 08:18

DÜNYACA ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli’nin şarkıcı oğlu Matteo Bocelli, İstanbul’da ilk kez konser verdi.

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Summer Nights” turnesi kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkan 27 yaşındaki sanatçıyı 5 bin kişi izledi.

Genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerinde konserler veren Bocelli, gecenin açılışında seyirciyi “İstanbul’da vereceğim ilk konser için çok heyecanlıyım” diyerek selamladı. Konser sırasında zaman zaman seyircilerin arasına karışarak şarkılarını seslendiren sanatçı, hayranlarıyla dans da etti. Bocelli, İtalyanca ve İngilizce söylediği şarkılarla dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı. Sanatçı, gecenin sonunda yoğun alkışlar üzerine bis’e çıkıp iki şarkı daha okuyarak İstanbullulara veda etti.

Matteo Bocelli hayranlarıyla dans etti

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#Matteo Bocelli#Andrea Bocelli#Summer Nights

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