Matteo Bocelli hayranlarıyla dans etti

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“Summer Nights” turnesi kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkan 27 yaşındaki sanatçıyı 5 bin kişi izledi.

Genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerinde konserler veren Bocelli, gecenin açılışında seyirciyi “İstanbul’da vereceğim ilk konser için çok heyecanlıyım” diyerek selamladı. Konser sırasında zaman zaman seyircilerin arasına karışarak şarkılarını seslendiren sanatçı, hayranlarıyla dans da etti. Bocelli, İtalyanca ve İngilizce söylediği şarkılarla dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı. Sanatçı, gecenin sonunda yoğun alkışlar üzerine bis’e çıkıp iki şarkı daha okuyarak İstanbullulara veda etti.