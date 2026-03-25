Marsilya Bitlis'te

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 09:10

Ceyda Ateş hem başrolünü üstlendiği hem de yapımcı koltuğunda oturduğu yeni filmi “Zarefel”de sürpriz bir isimle kamera karşısına geçti. Yayınlandığı dönem tüm dünyada fenomen olan “La Casa de Papel” dizisindeki Marsilya rolüyle bilinen Luka Peroš de çekimleri Bitlis’te yapılan filmde rol aldı.

Filmde Ateş ve Peroš’un bazı sahnelerde İspanyolca diyaloglar kullandığı belirtildi. Müjde Uzman’ın da rol aldığı fantastik korku türündeki film, arkeolojik bir kazıda bulunan gizemli bir aynanın hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Burak Kuka’nın üstlendiği, senaryosunu ise Elçin Sadıkoğlu’nun kaleme aldığı “Zarefel”in vizyon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ceyda Ateş ve Luka Peroš’un filmde karşılıklı sahneleri bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
