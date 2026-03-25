Marsilya Bitlis'te

Ailesiyle Amerika’da yaşayan Ceyda Ateş, “Zarefel” adlı filmin hem başrolünü hem de yapımıcılığını üstlendi. Çekimleri Bitlis’te yapılan filmde dünyaca ünlü bir yıldız da rol aldı. Yayınlandığı dönem tüm dünyada fenomen olan “La Casa de Papel” dizisindeki Marsilya rolüyle bilinen Luka Peroš filmde Ceyda Ateş’le kamera karşısına geçti.

Filmde Ateş ve Peroš’un bazı sahnelerde İspanyolca diyaloglar kullandığı belirtildi. Müjde Uzman’ın da rol aldığı fantastik korku türündeki film, arkeolojik bir kazıda bulunan gizemli bir aynanın hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Burak Kuka’nın üstlendiği, senaryosunu ise Elçin Sadıkoğlu’nun kaleme aldığı “Zarefel”in vizyon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.