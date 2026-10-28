Marka savaşını ailesi kazandı

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Davalılar Ali Berkay Berkman, İnci Saral Şatıroğlu, Atakan Şatıroğlu ve Atakan Şatıroğlu Kuyu Yapım Şirketi’nin ‘Ayhan Işık’ ismini ve fotoğraflarını kullanmalarını tedbiren yasaklayan İstanbul Anadolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ayrıca ‘Ayhan Işık Oyunculuk Okulu’na ait internet sitesine erişimin engellenmesine hükmetti.