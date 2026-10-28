Marka savaşını ailesi kazandı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 08:18
TÜRK sinemasının ‘Taçsız Kral’ı Ayhan Işık’ın eşi Fatma Gülşen Işık ile kızı Ayşe Serap Levent’in, sanatçının isminin ve fotoğraflarının ‘Ayhan Işık Oyunculuk Okulu’ adı altında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı 1 milyon liralık ‘marka’ davasında ara karar açıklandı.
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Davalılar Ali Berkay Berkman, İnci Saral Şatıroğlu, Atakan Şatıroğlu ve Atakan Şatıroğlu Kuyu Yapım Şirketi’nin ‘Ayhan Işık’ ismini ve fotoğraflarını kullanmalarını tedbiren yasaklayan İstanbul Anadolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ayrıca ‘Ayhan Işık Oyunculuk Okulu’na ait internet sitesine erişimin engellenmesine hükmetti.