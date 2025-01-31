‘Maria’ 21 Şubat’ta sinemalarda

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Ünlü soprano Maria Callas’ın hayatını konu alan filmin yönetmen koltuğunda Pablo Larraín oturuyor.

Oscar ödüllü Angelina Jolie’nin efsanevi opera sanatçısı Maria Callas’a hayat verdiği film, tutkulu bir aşk hikâyesinin ve sanatla dolu bir yaşamın perde arkasını gözler önüne seriyor.

Haluk Bilginer de filmde Maria’nın büyük aşkı Aristotle Onassis’e hayat veriyor.

Pierfrancesco Favino ve Alba Rohrwacher gibi güçlü isimlerin de rol aldığı ‘Maria’ filmi ‘en iyi görüntü yönetimi’ dalında Oscar’a aday gösterildi.

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