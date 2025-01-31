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‘Maria’ 21 Şubat’ta sinemalarda

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#Angelina Jolie#Haluk Bilginer #Maria
‘Maria’ 21 Şubat’ta sinemalarda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 10:56

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer’in başrolde olduğu ‘Maria’ filmi 21 Şubat’ta vizyona girecek.

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Ünlü soprano Maria Callas’ın hayatını konu alan filmin yönetmen koltuğunda Pablo Larraín oturuyor.

Oscar ödüllü Angelina Jolie’nin efsanevi opera sanatçısı Maria Callas’a hayat verdiği film, tutkulu bir aşk hikâyesinin ve sanatla dolu bir yaşamın perde arkasını gözler önüne seriyor.

‘Maria’ 21 Şubat’ta sinemalarda

Haluk Bilginer de filmde Maria’nın büyük aşkı Aristotle Onassis’e hayat veriyor.

‘Maria’ 21 Şubat’ta sinemalarda

Pierfrancesco Favino ve Alba Rohrwacher gibi güçlü isimlerin de rol aldığı ‘Maria’ filmi ‘en iyi görüntü yönetimi’ dalında Oscar’a aday gösterildi.

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‘Maria’ 21 Şubat’ta sinemalarda

 

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#Angelina Jolie#Haluk Bilginer#Maria

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