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MarCom Awards’ta Darüşşafaka’ya 6 ödül

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#Darüşşafaka Cemiyeti#Marcom Awards#Ödül
MarCom Awards’ta Darüşşafaka’ya 6 ödül
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 10:34

Darüşşafaka Cemiyeti, 2023 Yılı Entegre Raporu ile MarCom Awards’ta başvurduğu 6 kategorinin tamamında “Platinum” ödüllerine layık görüldü.

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Cemiyetin 2023 Yılı Entegre Raporu, marka ve iletişim yarışmalarından biri olan MarCom Awards’ta, "Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Yıllık Faaliyet Raporu", "İçerik", "Kapak Tasarımı", "Bütüncül Tasarım", "İç Tasarım" ve "İnfografik" kategorilerinde Platinum ödülüne layık görüldü.

Her yıl pazarlama, marka yönetimi ve iletişim dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği MarCom Awards, 1994’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve bugüne kadar 300 binden fazla başvuruyu değerlendirerek en iyileri belirliyor.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Darüşşafaka Cemiyeti olarak, 2023 yılı Entegre Raporumuzun MarCom Awards’ta 6 farklı kategoride birincilik ödülü alması bizler için büyük bir gurur kaynağı. 161 yıldır sürdürdüğümüz eğitim misyonumuzu, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Ülkemizin en yüksek kurumsal derecelendirme notuna sahip sivil toplum kuruluşu olarak, Türkiye’nin yarınlarına umut olan öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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#Darüşşafaka Cemiyeti#Marcom Awards#Ödül

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