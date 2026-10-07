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Marakeş’te jüri başkanı

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#Tuba Büyüküstün#Marakeş Kısa Film Festivali#Uluslararası Jüri
Marakeş’te jüri başkanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 09:57

TUBA Büyüküstün, 6’ncı kez düzenlenen Marakeş Kısa Film Festivali’nin bu yılki uluslararası jürinin başkanlığını üstlendi.

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Oyuncu, Fas’ta düzenlenen festivalden fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaşdı:

“Marakeş Kısa Film Festivali’nden unutulmaz anlar. Uluslararası jürinin başkanı olarak festivalin bir parçası olmaktan onur duydum.”

Oyuncu ayrıca jüri üyeleri Alice Kharoubi ve Daniela Stephan ile bu görevi paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festival boyunca kısa film gösterimlerini takip eden ve jüri üyeleriyle birlikte yapımları değerlendiren Büyüküstün, farklı ülkelerden sinemacılarla da bir araya geldi.

Tuba Büyüküstün, festivalin kapanış töreni öncesinde gerçekleştirdiği masterclass ile de Marakeş’teki sinemaseverlerle buluştu. Oyuncu, uluslararası projelerdeki oyunculuk çalışmalarının yanı sıra son yıllarda dünyanın farklı festivallerinde jüri üyeliği görevleriyle de sinema dünyasındaki varlığını sürdürüyor.

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Marakeş’te jüri başkanı

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#Tuba Büyüküstün#Marakeş Kısa Film Festivali#Uluslararası Jüri

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