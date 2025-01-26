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Manken Pınar Tartan 'uçağa almadılar' deyip isyan etti

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#Pınar Tartan#İtalya#Türkiye
Manken Pınar Tartan uçağa almadılar deyip isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 15:34

Pınar Tartan, İtalya’da geçirdiği trafik kazasının ardından Türkiye’ye dönüşte uçuş engeliyle karşılaştı.

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Doktordan “uçağa binebilir” raporu almış olmasına rağmen tekerlekli sandalye kullandığı için uçağa kabul edilmediğini öne süren ünlü manken, Roma-Fiumicino Havalimanı’nda karşılaştığı sorunları sosyal medyada yaptığı paylaşımla dile getirerek isyan etti:

Manken Pınar Tartan uçağa almadılar deyip isyan etti

“31 Aralık 2024’te geçirdiğim trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldım. Bacağıma atel takıldı. Doktor raporumda bu şekilde uçmamda bir engel olmadığı ifadesi yer almaktadır. Buna rağmen 4 Ocak 2025’te Pegasus kabin ekibi beni reddedip bu halde çaresiz bıraktı.”

Manken Pınar Tartan uçağa almadılar deyip isyan etti

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PEGASUS: ZAMANINDA GELMEDİ

Pınar Tartan, Türkiye’ye Türk Hava Yolları uçağı ile döndüğünü açıkladı. Tartan’a şikâyeti üzerine dönüş yapan Pegasus Hava Yolları yetkilileri, “kontuara zamanında başvurmadığı” için uçağa alınmadığını belirtti.

Tartan ise saat 17.15’te kalkacak uçağa binmek için havaalanına 12.00’de geldiğini, ancak çalışanların kendisini oyaladığını, “engeli sebebiyle uçağa binemeyeceğini” söylediklerini iddia etti.

Manken Pınar Tartan uçağa almadılar deyip isyan etti


 

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#Pınar Tartan#İtalya#Türkiye

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