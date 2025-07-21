Manifest’ten TEV’e anlamlı destek

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Türkiye’nin yükselen müzik grubu Manifest, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki ilk konserini önceki akşam binlerce hayranı eşliğinde gerçekleştirdi. Tüm biletleri üç gün içinde tükenen konser, grubun sahne şovları ve vokal performanslarıyla renklendi. Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen ve Coca-Cola’nın sunduğu konserde Manifest, “Zamansızdık”, “Arıyo”, “KTS”, “Snap”, “Yaşanacaksa” gibi hit şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

GENÇ KIZLARA EĞİTİM BURSU VERECEKLER

Konserin en duygusal anı Manifest’in Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile bir araya gelerek, Manifest Kızları Burs Fonu’nu açıkladıkları andı. Konser sırasında sahneye davet ettikleri Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın ile birlikte “Manifest Kızları Burs Fonu”nu kurduklarını açıklayan grup üyeleri Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep, bu fonla imkânı sınırlı genç kızlara eğitim desteği sağlayacaklarını belirtti.

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İHTİYAÇ DUYMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Grubun solistlerinden Esin, geçmişte TEV bursuna başvurduğunu vurgulayarak “İhtiyaç duymanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi başkalarının hayallerine dokunmak istiyoruz” dedi. Fon kapsamında, lisanslı ürün satış gelirleri burs için kullanılacak, özel dinleyici etkinlikleri düzenlenecek ve marka iş birliklerinden elde edilen gelirler de eğitime aktarılacak.

Kadınları hedef almak sanat değil

Manifest üyeleri, bazı rap şarkılarda kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadelere de sahneden tepki gösterdi. “Kadınları hedef alan sözleri onaylamıyoruz” diyen grup, “Kadınları aşağılayarak yapılan hiçbir şeyi sanat olarak görmüyoruz” açıklamasında bulundu.