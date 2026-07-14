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Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Güncelleme Tarihi:

#Manifestival#Kenan Doğulu#Müzik Festivali
Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 09:32

Manifestival’in üçüncü gününe Kenan Doğulu damga vurdu. Manifest’in sahnesine konuk olan ünlü popçu, şarkılarıyla geceye renk kattı.

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Bu yıl ikincisi düzenlenen Manifestival, üçüncü ve son gününde de on binlerce müzikseveri Yenikapı Etkinlik Alanı’nda buluşturdu. Etkinlikte sırasıyla Ege Can Sal, Tuana, Pihnani ve Manifest sahneye çıktı. Manifest’in sahnesine Kenan Doğulu konuk oldu.

Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Daha önce de birlikte seslendirdikleri “Çakkıdı” ile festival alanını coşturan Manifest ve Kenan Doğulu, “Shake It Up Şekerim” performansıyla da izleyenlere sürpriz yaptı. Doğulu, sevilen şarkısı “Ara Beni”ni festivale hazırlanan remiks düzenlemesiyle seslendirdi.

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Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu


Gecenin diğer sürprizi ise Arem & Arman oldu. İkili, Manifest ile sergilediği performansla büyük alkış aldı.
Konserleri izlemeye gelenler arasında Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan, Burak Yörük, Seda Bakan ve Burcu Esmersoy gibi çok sayıda ünlü isim de vardı.

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Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu


Manifest, kendilerinden sonra kurulan tüm müzik gruplarını konsere davet etti. Aura da konseri izleyenler arasındaydı.

Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Yeşil kıyafetiyle dikkat çeken Burcu Esmersoy, “Kimsede olmayan bir renk olsun istedim” dedi.
Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Atlas stajda

Eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Atlas’la poz veren Gülben Ergen, “Atlas 3 gündür burada organizasyon stajı yapıyor. Hem onun için hem de Kenan’cığımın şarkılarını dinlemeye geldim” dedi.

Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Duygu German
Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Burak Yörük sevgilisi Tuana Yılmaz’ı dinlemeye geldi.
Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Tuana Yılmaz festivalde sahneye çıktı.
Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Lale Onuk - Mina Ceran
Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Kalben
Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Konserden konsere
Eşi Ali Erel ve çocuklarıyla görüntülenen Seda Bakan, “Konserden konsere geziyorum. Dün de Ricky Martin konserindeydim. Ela ve Leyla, Manifest’i izlemek için çok heyecanlı” dedi.
Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

Naz Çağla Irmak - Zeynep Parla

 

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#Manifestival#Kenan Doğulu#Müzik Festivali

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