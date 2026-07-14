Manifestival’de Kenan Doğulu coşkusu

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Bu yıl ikincisi düzenlenen Manifestival, üçüncü ve son gününde de on binlerce müzikseveri Yenikapı Etkinlik Alanı’nda buluşturdu. Etkinlikte sırasıyla Ege Can Sal, Tuana, Pihnani ve Manifest sahneye çıktı. Manifest’in sahnesine Kenan Doğulu konuk oldu.

Daha önce de birlikte seslendirdikleri “Çakkıdı” ile festival alanını coşturan Manifest ve Kenan Doğulu, “Shake It Up Şekerim” performansıyla da izleyenlere sürpriz yaptı. Doğulu, sevilen şarkısı “Ara Beni”ni festivale hazırlanan remiks düzenlemesiyle seslendirdi.

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Gecenin diğer sürprizi ise Arem & Arman oldu. İkili, Manifest ile sergilediği performansla büyük alkış aldı.Konserleri izlemeye gelenler arasında Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan, Burak Yörük, Seda Bakan ve Burcu Esmersoy gibi çok sayıda ünlü isim de vardı.

Manifest, kendilerinden sonra kurulan tüm müzik gruplarını konsere davet etti. Aura da konseri izleyenler arasındaydı.

Yeşil kıyafetiyle dikkat çeken Burcu Esmersoy, “Kimsede olmayan bir renk olsun istedim” dedi.Eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Atlas’la poz veren Gülben Ergen, “Atlas 3 gündür burada organizasyon stajı yapıyor. Hem onun için hem de Kenan’cığımın şarkılarını dinlemeye geldim” dedi.Duygu GermanBurak Yörük sevgilisi Tuana Yılmaz’ı dinlemeye geldi.Tuana Yılmaz festivalde sahneye çıktı.Lale Onuk - Mina CeranKalbenEşi Ali Erel ve çocuklarıyla görüntülenen Seda Bakan, “Konserden konsere geziyorum. Dün de Ricky Martin konserindeydim. Ela ve Leyla, Manifest’i izlemek için çok heyecanlı” dedi.Naz Çağla Irmak - Zeynep Parla