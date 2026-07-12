Manifestival'de ikinci gün coşkusu

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Manifest’in enerjisiyle festival alanını dolduran hayranlar, grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sürpriz konuğu ise rap müziğin başarılı isimlerinden Motive oldu. Manifest ve Motive’nin aynı sahneyi paylaştığı anlar izleyicilerden büyük alkış aldı

Sadece arkadaşız



Genç oyuncu Beren Gökyıldız festivale erkek arkadaşıyla sarmaş dolaş geldi. Flaşlar patlayınca arkadaşı Gökyıldız’ın yanından uzaklaştı. Oyuncu. “Sadece arkadaşız, neden tepki gösterdi anlamadım” dedi.

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Fenomen Enes Batur da konserdeydi. Bir hayranının elini öpmesi üzerine ne yapacağını şaşıran Batur, “Bir anda elimi tutup öptü, ben de şaşkınım” dedi.Ayça Bingöl konsere kızları Leyla ve Aylin’i getirdi. Oyuncunun kızları sahne arkasında Manifest ’le fotoğraf da çektirdi.

Cemal Can Canseven konsere bir kız arkadaşıyla el ele geldi.