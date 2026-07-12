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Manifestival'de ikinci gün coşkusu

Güncelleme Tarihi:

#Manifestival#Müzik Festivali#Manifest
Manifestivalde ikinci gün coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:00

Manifest’in adını taşıyan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Manifestival’in ikinci gününde de on binlerce müziksever Yenikapı Etkinlik Alanı’nda buluştu. Katılımcılar, gün boyu devam eden aktivitelerle keyifli saatler geçirdi.

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Manifest’in enerjisiyle festival alanını dolduran hayranlar, grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sürpriz konuğu ise rap müziğin başarılı isimlerinden Motive oldu. Manifest ve Motive’nin aynı sahneyi paylaştığı anlar izleyicilerden büyük alkış aldı

Sadece arkadaşız

Genç oyuncu Beren Gökyıldız festivale erkek arkadaşıyla sarmaş dolaş geldi. Flaşlar patlayınca arkadaşı Gökyıldız’ın yanından uzaklaştı. Oyuncu. “Sadece arkadaşız, neden tepki gösterdi anlamadım” dedi.

Manifestivalde ikinci gün coşkusu


Elini öptüler

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Manifestivalde ikinci gün coşkusu


Fenomen Enes Batur da konserdeydi. Bir hayranının elini öpmesi üzerine ne yapacağını şaşıran Batur, “Bir anda elimi tutup öptü, ben de şaşkınım” dedi.

Manifestivalde ikinci gün coşkusu


Ayça Bingöl konsere kızları Leyla ve Aylin’i getirdi. Oyuncunun kızları sahne arkasında Manifest’le fotoğraf da çektirdi.

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Manifestivalde ikinci gün coşkusu


Cemal Can Canseven konsere bir kız arkadaşıyla el ele geldi.

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#Manifestival#Müzik Festivali#Manifest

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