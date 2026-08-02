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Manifest ilk global sahnesinde

Güncelleme Tarihi:

#Manifest#Dua Lipa#Hileli
Manifest ilk global sahnesinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 08:20

Manifest, Kosova’da düzenlenen Sunny Hill Festivali’nde dünyaca ünlü yıldız Katy Perry’den önce sahneye çıkarak ilk global festival performansını gerçekleştirdi.

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Festival kulisinde, organizasyonun kurucularından Dua Lipa ile de bir araya gelen Manifest üyeleri, sahneye çıkmadan önce sanatçıdan başarı dileklerini aldı. Lipa, grubun sahnesini locadan takip ederken performansını da cep telefonuyla kayda aldı.

Manifest ilk global sahnesinde


Grubun son dönemin en çok konuşulan şarkılarından ‘Hileli’yi seslendirmesinin ardından yükselen alkışlar uzun süre dinmedi. Manifest, ekim ayında Londra’daki OVO Wembley Arena’da konser verecek.

 

 

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#Manifest#Dua Lipa#Hileli

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