Manifest ilk global sahnesinde

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Festival kulisinde, organizasyonun kurucularından Dua Lipa ile de bir araya gelen Manifest üyeleri, sahneye çıkmadan önce sanatçıdan başarı dileklerini aldı. Lipa, grubun sahnesini locadan takip ederken performansını da cep telefonuyla kayda aldı.