Mahsun Kırmızıgül köpek balıklarıyla yüzdü

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Mahsun Kırmızıgül hafta sonu Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Önceki akşam Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıkan ünlü sanatçı, konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dalış hobisi bulunan ve zaman zaman dünyanın farklı yerlerinde su altı dünyasını keşfeden Kırmızıgül, geçen ay çıktığı Maldivler tatilinde de bir hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü anlattı:

“Benim bir hobim var; boş zamanlarımda dalmaya gidiyorum. Özellikle Hint Okyanusu’nda kaplan köpek balıklarının olduğu bölgeye dalmak hayalimdi. Ramazan ayında onu gerçekleştirdim. Son dönemde sahnelerden dolayı pek vaktim olmuyor, artık sahnelere dalıyorum.”

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KALBİM SAAT GİBİ ÇALIŞIYOR

Mahsun Kırmızıgül geçtiğimiz günlerde kalp çarpıntısı şikâyetiyle hastaneye başvurduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Sanatçı, sağlık durumu sorulunca şöyle dedi: “Bu haber niye çıktı, anlamadım. Prof. Dr. Ali Aycan Kamal annesi ve anneannesiyle birlikte beni dinlemeye gelmişti. Sahne sonrası kuliste buluştuk. Orada bu ablalar ‘Oğlum senin kalbine baksın’ dedi. Ben de bundan dolayı hastaneye, doktorumuz Ali Bey’e gittim, kalbimi gösterdim. Saat gibi çalışıyor.”

O ARKADAŞIMA DARGINIM

Kırmızıgül’e “Sanat dünyasında bizim bilmediğimiz bir kavganız ya da küslüğünüz var mı?” sorusu da yöneltildi. “Hayat kısa. Dünya dertleri bitmez. Kırgınlıklarım var tabii. En sevdiğim arkadaşlarımdan birine dargınım. Siz de tanıyorsunuz. Ama neden biliyor musunuz? Onu düşündüğümden” diyen sanatçı, “Kırgın olduğunuz o kişiye buradan bir şey söylemek ister misiniz?” sorusu karşısında da “Adam olsun” diye espri yaptı.