Mahsun Kırmızıgül: Benim 1 gecede kazandığımı oyuncu 1 ayda kazanamaz

Yönetmenlik de yapan sanatçı, hafta sonu Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel’de verdiği konser öncesi konuyla ilgili görüşü sorulunca “Sinema oyunculuğu kutsaldır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kalıcı olan sinemadır. Oyunculara hep ‘Sinemaya para olarak bakmayın’ diyorum. 17 yıl boyunca büyük servetler kazanacakken, sinema için elimin tersiyle ittim o paraları. Benim bir gecede kazandığım parayı o arkadaşlar 4 haftada kazanamaz ama her şey para değil.”