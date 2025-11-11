×
Mahsun Kırmızıgül: Benim 1 gecede kazandığımı oyuncu 1 ayda kazanamaz

Güncelleme Tarihi:

#Mahsun Kırmızıgül#Oyuncu#Şarkıcı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 08:35

“Oyunculuk kutsal mıdır?” tartışmasına Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu.

Yönetmenlik de yapan sanatçı, hafta sonu Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel’de verdiği konser öncesi konuyla ilgili görüşü sorulunca “Sinema oyunculuğu kutsaldır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kalıcı olan sinemadır. Oyunculara hep ‘Sinemaya para olarak bakmayın’ diyorum. 17 yıl boyunca büyük servetler kazanacakken, sinema için elimin tersiyle ittim o paraları. Benim bir gecede kazandığım parayı o arkadaşlar 4 haftada kazanamaz ama her şey para değil.”

 

 

