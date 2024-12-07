Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l annesine gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla veda etti

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Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼lâ€™Ã¼n dÃ¼n Ä°stanbulâ€™da hayatÄ±nÄ± kaybeden annesi Faike ArÄ±kâ€™Ä±n cenazesi, sabah saatlerinde YeniÅŸehir ilÃ§esindeki DiyarbakÄ±r Selahaddin Eyyubi Camisiâ€™ne getirildi.

Burada Ã¶ÄŸle namazÄ±na mÃ¼teakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na CHP milletvekilleri Mustafa SarÄ±gÃ¼l ve Sezgin TanrÄ±kulu, oyuncu Zekeriya KarakaÅŸ ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamazken, Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± cenazeye Ã§elenk gÃ¶nderdi.

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ArÄ±kâ€™Ä±n cenazesi, burada kÄ±lÄ±nan namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan defnedilmek Ã¼zere Hani ilÃ§esi kÄ±rsal Veziri Mahallesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â