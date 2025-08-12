Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edilmişti... Nedeni bozkurt işareti mi?

Haberin Devamı

İddialara göre; Bozkurt işareti yapması, İsviçre’de ‘aşırı sağ simge’ olarak değerlendirildi. Bu nedenle ülkedeki konserleri iptal edildi.

Konu hakkında Mahmut Orhan’ın menajeri Aziz Fırat Acar’dan açıklama geldi. Resmi makamlardan herhangi bir iptal kararının kendilerine iletilmediğini ifade eden Fırat Acar, “Bir konserimizi karşılıklı iptal ettik.

Onun dışında resmi makamlardan konserlerin iptaline ilişkin herhangi bir yazı bize iletilmedi. Aksine önümüzdeki yıl yapmayı planladığımız konserler var” dedi.