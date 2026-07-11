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Mahkemeden Suavi’ye ret kararı

Güncelleme Tarihi:

#Suavi#Mahkeme#Seyhan Müzik
Mahkemeden Suavi’ye ret kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 09:07

SUAVİ, “Gülle Diken Arasında” ve “Drama Köprüsü” isimli albümlerinde yer alan şarkıları izinsiz kullandığı iddiasıyla Seyhan Müzik’e İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

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 Suavi’nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, sanatçı ile Seyhan Müzik arasındaki ilişkinin dostluk ve güven ilişkisine dayandığının belirtildi:

“Seyhan Müzik’in müvekkile ait eserleri üzerindeki haksız tecavüzün önlenmesini ve durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca 20 bin lira maddi tazminata hükmedilmesini istiyoruz.”

Seyhan Müzik’in avukatı ise albümlerin 2011 ile 2015 yıllarında yayınlandığını belirterek davanın reddini istedi. 2 yıldır görülen davada karar açıklandı.

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Mahkeme, Seyhan Müzik’in davaya konu şarkıları hukuka uygun imzalanan muvafakatnameye dayanarak kullandığını ve bu nedenle Suavi’nin tazminat isteminin yerinde olmadığını belirterek davayı reddetti.

 

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#Suavi#Mahkeme#Seyhan Müzik

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