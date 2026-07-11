Mahkemeden Suavi’ye ret kararı

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Suavi’nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, sanatçı ile Seyhan Müzik arasındaki ilişkinin dostluk ve güven ilişkisine dayandığının belirtildi:

“Seyhan Müzik’in müvekkile ait eserleri üzerindeki haksız tecavüzün önlenmesini ve durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca 20 bin lira maddi tazminata hükmedilmesini istiyoruz.”

Seyhan Müzik’in avukatı ise albümlerin 2011 ile 2015 yıllarında yayınlandığını belirterek davanın reddini istedi. 2 yıldır görülen davada karar açıklandı.

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Mahkeme, Seyhan Müzik’in davaya konu şarkıları hukuka uygun imzalanan muvafakatnameye dayanarak kullandığını ve bu nedenle Suavi’nin tazminat isteminin yerinde olmadığını belirterek davayı reddetti.