'Maçlardan sonra çok eleştiririm'

#Gözde Kahveci#Aslıhan Doğan Turan#Arda Turan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 09:49

İRFAN Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube programına konuk oldu.

Kahveci, eşinin duygusal biri olduğunu söyledi ve ekledi:

“Göstermiyor dışarıya ama çok duygusal. Yengeç erkeği zaten. Onunla maçlardan sonra konuşmamak en iyisi. Bana ‘Konuşma, yorum yapma benimle alakalı’ diyor. ‘Kötü oynadın, koşmadın, yapabilirdin, atabilirdin’ diyorum. Mesela geçen gün düşmemesi gerektiğini söyledim. Fakat faul olduğunu açıkladı. Düşmüş ama daha düşmeyebilirdi.”

Kahveci ayrıca eşinin evde dağınık olduğunu açıkladı.

AYRILIK ZORMUŞ

Aslıhan Doğan Turan, eşiyle tatil planı yapamadıklarını belirtti:

“Hiçbir şeyi planlama gibi bir şansım yok. Futbolcuyken de olmuyordu, teknik direktör oldu yine olmuyor ve olmayacak gibi gözüküyor. Oysa daha rahat ve kolay hayatımız olacak sandım. Tam tersi oldu. Daha stresli ve daha büyük sorumlulukları var. Ukrayna’da olduğundan fiziken de ayrıldık. Bu zormuş. Yaklaşık 7 ay oldu. Başka bir tecrübe edindik.”

