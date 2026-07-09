Maç için sözleştiler

Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 08:11
Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı ile Çeşme’de tatil yapıyor. Ünlü çift önceki akşam yakın dostları Berfu-Eser Yenenler ve Berkay ile beraber Pay Alaçatı’da görüntülendi.
Hep birlikte akşam yemeğinde buluşan yakın arkadaşlar daha sonra başka bir mekânda oturan Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.
Ilıcalı ile ayaküstü sohbet eden Oğuzhan Koç, Berkay ve Eser Yenenler daha sonra ayak tenisi oynamak için sözleştiler.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinEn güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin