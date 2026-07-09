Maç için sözleştiler

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Hep birlikte akşam yemeğinde buluşan yakın arkadaşlar daha sonra başka bir mekânda oturan Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

Ilıcalı ile ayaküstü sohbet eden Oğuzhan Koç, Berkay ve Eser Yenenler daha sonra ayak tenisi oynamak için sözleştiler.