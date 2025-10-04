Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapsi istendi

Haberin Devamı

İddianamede gerçek adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz’e ait “Perperişan” isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar yarattığı, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı, bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği ileri sürüldü.

Mabel Matiz’in ‘Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Müzisyen Mabel Matiz, “Perperişan” şarkısına soruşturma açılmasının ardından 22 Eylül’de Çağlayan Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade vermişti.

Müzisyen savcılık ifadesinde şarkı sözlerinde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmadığını ve üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini söylemişti.



