Mabel Matiz: Sözlerim yanlış anlaşıldı pişmanım

Avukatı Eda Salman ile İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Matiz, ifadesinde şunları söyledi:

“Sözlerde, herhangi bir şekilde ‘müstehcenlik’ içeren bir kasıt ya da amaca yer vermedim. Bu şarkıyı 8 Eylül’de bir kez söyledim. Sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra bu sözlerime hiçbir konserimde yer vermedim. Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur.”

Ünlü şarkıcı “Yazarken böyle bir etki yaratılacağını tahmin edemedim. Eğer yayınlamadan önce dinlettiğim insanlardan en ufak bir şekilde bir yorum duysaydım bu şarkıyı kaldırırdım. Pişmanım, suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.