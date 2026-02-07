Lvbel C5’ten üç anlamlı konser

Haberin Devamı

Rap’çi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

“11 il, tek bir acı, tek bir yürek. 6 Şubat gecesi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da hayat bir anda sustu. Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü. Biz ise o günden beri aynı acıyla, aynı umutla, aynı dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Birlikte güçlüyüz, birlikte iyileşeceğiz.”