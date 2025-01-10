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Los Angeles'taki yangın Turbo Turabiyi de vurdu: Her şeyimi kaybettim... Sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka hiçbir şeyim kalmadı!

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#Turbo Turabi#Survivor#Los Angeles
Los Angelestaki yangın Turbo Turabiyi de vurdu: Her şeyimi kaybettim... Sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka hiçbir şeyim kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 14:04

7 Ocak'ta Los Angeles'ta başlayan ve bir türlü kontrol altına alınamayan yangın şehri küle çevirmeye devam ediyor. Yangın sebebiyle binlerce kişi yaşadıkları bölgeden tahliye edildi. Hollywood'un ünlü isimleri art arda yaptıkları paylaşımlarla lüks evlerini kaybettiklerini duyurdu. Survivor yarışması ile ünlenen ve 'Turbo Turabi' olarak bilinen Turabi Çamkıran'da sahip olduğu her şeyin yandığını açıkladı.

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'Sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka hiçbir şeyim kalmadı' diyen Turabi, 'Ana ocağına dönüyorum' dedi.

İşte Turabi'nin açıklamaları:

"Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş Bir telefonum, bir sırt çantası giysim ve de sağlıksız bir vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim. Tüm hayatını bir yangında kaybeden herkesin Allah yardımcısı olsun."

Los Angelestaki yangın Turbo Turabiyi de vurdu: Her şeyimi kaybettim... Sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka hiçbir şeyim kalmadı

"Sağlığınla boğuşurken, kendi kendine 'Daha kötü ne olabilir ki' diye isyan ediyorsun, menajerinden haber alıyorsun... Her şeyin yanmış! Ser ana yün yorganımı, yer sofrasını. Yarışmadan sonra gidecek yerim kalmadı. Ana ocağına geri dönüyorum..."

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Los Angelestaki yangın Turbo Turabiyi de vurdu: Her şeyimi kaybettim... Sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka hiçbir şeyim kalmadı

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#Turbo Turabi#Survivor#Los Angeles

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