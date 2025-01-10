Los Angeles'taki yangın Turbo Turabiyi de vurdu: Her şeyimi kaybettim... Sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka hiçbir şeyim kalmadı!

Haberin Devamı

'Sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka hiçbir şeyim kalmadı' diyen Turabi, 'Ana ocağına dönüyorum' dedi.

İşte Turabi'nin açıklamaları:

"Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş Bir telefonum, bir sırt çantası giysim ve de sağlıksız bir vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim. Tüm hayatını bir yangında kaybeden herkesin Allah yardımcısı olsun."

"Sağlığınla boğuşurken, kendi kendine 'Daha kötü ne olabilir ki' diye isyan ediyorsun, menajerinden haber alıyorsun... Her şeyin yanmış! Ser ana yün yorganımı, yer sofrasını. Yarışmadan sonra gidecek yerim kalmadı. Ana ocağına geri dönüyorum..."

Haberin Devamı