×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Londra’da sahnelendi

Güncelleme Tarihi:

#Aşk Biter Mi#Kerem Alışık #Evrim Alasya
Londra’da sahnelendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 08:36

KEREM Alışık ve Evrim Alasya’nın rol aldığı “Aşk Biter mi?” adlı oyun, geçen akşam İngiltere’nin başkenti Londra’nın popüler tiyatro bölgesi West End’de sahnelendi.

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü Cambridge Theatre’da tiyatroseverlerle buluşan oyun, finalde ayakta alkışlandı. Oyunun ardından Kerem Alışık, hayranlarıyla bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan, yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu’nun oturduğu “Aşk Biter mi?” Londra temsilinin ardından Avrupa turnesine çıkıyor.

Oyun, önümüzdeki günlerde Avusturya ve İsviçre’de sahnelenecek. Türkiye’de ise 25 Haziran akşamı Harbiye Açıkhava’da perde açacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşk Biter Mi#Kerem Alışık#Evrim Alasya

BAKMADAN GEÇME!