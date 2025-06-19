Londra’da sahnelendi

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Dünyaca ünlü Cambridge Theatre’da tiyatroseverlerle buluşan oyun, finalde ayakta alkışlandı. Oyunun ardından Kerem Alışık, hayranlarıyla bir araya gelip fotoğraf çektirdi.
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan, yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu’nun oturduğu “Aşk Biter mi?” Londra temsilinin ardından Avrupa turnesine çıkıyor.
Oyun, önümüzdeki günlerde Avusturya ve İsviçre’de sahnelenecek. Türkiye’de ise 25 Haziran akşamı Harbiye Açıkhava’da perde açacak.