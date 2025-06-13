Londra’da ‘perde’ diyecek

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Oyun “Chicago”, “Grease”, “Peter Pan” ve “Matilda” gibi ödüllü müzikallerin sahnelendiği Londra West End’deki Cambridge Theater’da tiyatroseverlerle buluşacak.

“Aşk Biter mi?” Londra’nın ardından Avrupa turuna çıkacak ve sırasıyla Avusturya’nın Bregenz ve İsviçre’nin Zürih şehrinde sahnelenecek. Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’in üstlendiği oyunun yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu yapıyor. Oyun avrupa turnesinin ardından 25 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.