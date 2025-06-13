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Londra’da ‘perde’ diyecek

Güncelleme Tarihi:

#Kerem Alışık#Evrim Alasya#Aşk Biter Mi
Londra’da ‘perde’ diyecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 08:03

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyunu 16 Haziran Pazartesi akşamı İngiltere’nin başkenti Londra’da ‘perde’ diyecek.

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Oyun “Chicago”, “Grease”, “Peter Pan” ve “Matilda” gibi ödüllü müzikallerin sahnelendiği Londra West End’deki Cambridge Theater’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Londra’da ‘perde’ diyecek

Aşk Biter mi?” Londra’nın ardından Avrupa turuna çıkacak ve sırasıyla Avusturya’nın Bregenz ve İsviçre’nin Zürih şehrinde sahnelenecek. Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’in üstlendiği oyunun yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu yapıyor. Oyun avrupa turnesinin ardından 25 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.

 

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#Kerem Alışık#Evrim Alasya#Aşk Biter Mi

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