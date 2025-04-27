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Londra'da bir büyülü gece

Güncelleme Tarihi:

#Yalın#Royal Albert Hall#Londra
Londrada bir büyülü gece
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 09:06

Yalın, “Bir Büyülü Gece” adlı projesiyle Londra’nın efsanevi konser salonu Royal Albert Hall’ün sahnesine konuk oluyor. 22 Eylül’de gerçekleşecek konserde sanatçıya Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

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YILDIZLARIN SAHNESİ

“Bir Büyülü Gece” adlı sahne konseptiyle ses getiren Yalın, şovunu efsanevi bir konser salonuna taşımaya hazırlanıyor. Sanatçı, müzik tarihinin en prestijli sahnelerinden biri olarak kabul edilen ve dünyanın en önemli isimlerini ağırlayan Londra Royal Albert Hall’de sahneye çıkacak.

Londrada bir büyülü gece


KRALİYET ORKESTRASI EŞLİĞİNDE SÖYLEYECEK

Royal Albert Hall’deki konser, Art Production organizasyonuyla 22 Eylül akşamı gerçekleşecek. Bu özel konserde Yalın’a Royal Philharmonic Orchestra (Kraliyet Filarmoni Orkestrası) eşlik edecek. Temmuz 2024’ten bugüne “Bir Büyülü Gece” konseptiyle 22 konser veren ve 100 bin kişiyle buluşan Yalın, İstanbul’daki sezon finalini ise 9-10 ve 11 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da yapacak.

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Londrada bir büyülü gece

Kimler konser verdi?

1871 yılında açılan Royal Albert Hall’de The Beatles’tan Frank Sinatra’ya, Adele’den Eric Clapton’a, Sting’den Elton John’a kadar müzik dünyasının önde gelen isim ve grupları sahneye çıktı. Salonda konser veren ilk Türk sanatçı ise Zeki Müren’di. Sanat Güneşi’nin 1976’daki konserinin ardından 2011’de Sezen Aksu, 2022’de de Zülfü Livaneli aynı salonda müzikseverlerle buluştu.

 

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#Yalın#Royal Albert Hall#Londra

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