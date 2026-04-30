Lizbon’a uzanan aşk yolculuğu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 09:29

PORTEKİZ’de çekilen ilk Türk filmi “Portekiz Aşkı” için geri sayım başladı.

Diopter Film ve G-NR Film iş birliğiyle hayata geçirilen yapım, 8 Mayıs’ta Türkiye’de, 14 Mayıs’ta da Avrupa’da izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda İsmail Şahin’in oturduğu, başrollerini Cansu Dere, Diogo Morgado ve İsmail Demirci’nin paylaştığı “Portekiz Aşkı”, İstanbul’dan Lizbon’a uzanan duygusal bir yolculukla iki farklı kültürü aynı perdede bir araya getirecek.

Senaryosu Murat Boyacıoğlu ve Rana Denizer’in imzasını taşıyan “Portekiz Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Marta Faial, Rodrigo Soares, Ines Heredia, Başak Daşman, Çağla Demir, Şerif Sezer ve Hamdi Üstünol da yer alıyor.

Film, yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen aşka olan inancını kaybetmeyen Yasemin’in hikâyesini konu alıyor.

