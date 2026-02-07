Leyla Lydia Tuğutlu: Şarkılarıma oğlum onay veriyor

Haberin Devamı

Tuğutlu, albüme adını veren çıkış şarkısını şu sözlerle anlattı:

“Farklı duyguları göstermek istedik. Klipte de oyunculuk ön planda. Şarkı eşimin yazdığı bir hikâyeden ortaya çıktı. Önce insanların bende gördüğü bir şey olmamasını ve şaşırtmak istedim.”

Oyuncu, oğlu Evren Deniz’den de bahsetti:

“O da bizimle sabahtan akşama kadar şarkıları dinliyor. O da seviyor. O onay verirse, şarkı güzeldir. Ona önem veriyoruz. Çünkü kulağı gerçekten çok iyi.”

ÇOK DA ROMANTİK BİR ÇİFT DEĞİLİZ



Leyla Lydia Tuğutlu, 14 Şubat Sevgililer Günü sorularına ise şu yanıtı verdi: “Biz çok da romantik bir çift değiliz. Önemli planlarımız yok. İkili vakit geçirmekten keyif alıyoruz. Belki birlikte bir yemek yeriz, film izleriz. Her gün Sevgililer Günü bize.” m Deniz BOY