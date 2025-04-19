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Lale Belkıs: Yeşilçam’ın kötü kadını değildim

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#Lale Belkıs#Yeşilçam#Armağan Çağlayan
Lale Belkıs: Yeşilçam’ın kötü kadını değildim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 07:51

YEŞİLÇAM’da sayısız filmde oynayan Lale Belkıs, Armağan Çağlayan’ın “Şimdiki Aklım Olsaydı” adlı YouTube programına konuk oldu.

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 Usta sanatçı programda hayatı ve kariyeri üzerine samimi açıklamalar yaptı. Kariyerine mankenlikle başlayan sanatçı, ismini Hakkı Devrim’in verdiğini anlattı:

DİK KADINLAR SEVİLMİYOR

“Benim adım Belkıs. Hakkı Devrim ‘Sen sarısın, lale gibisin. Senin ismin Lale olsun’ dedi. Hakkı Beyciğim benim isim babamdır. Lale ismi verildikten sonra kendime bambaşka güvenmeye başladım. Mankenliği ben bir duruş olarak yaptım. Giyindiğimde bana kimse dokunamazdı. Mankenlik bana dokunulmazlık kazandırdı.”

Belkıs canlandırdığı roller nedeniyle kendisinden ‘Yeşilçam’ın kötü kadını’ diye bahsedilmesine sitem etti:

“Ben o rollerin kadını değildim. Sadece karakter neyse onu oynadım. Dik kadınlar pek sevilmiyor. Ben oyunlarda hep kendi ayakları üzerinde duran bir kadını oynadım. Ama bana ‘kötü kadın’ dediler. Hiçbir zaman kabul etmedim.”

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Lale Belkıs: Yeşilçam’ın kötü kadını değildim

Sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Metin Erksan’a bile söyledim. Anadolu’dan gelmiş, benim kocamı ayarlıyor, götürüyor; o iyi kadın oluyor, ben kötü. Nedir bu saçmalık? Kabul etmedim. Getirin kötü kadın rolü oynayayım ama ben Yeşilçam’ın kötü kadını değildim.” 86 yaşındaki Lale Belkıs kortizon tedavisi nedeniyle denge sorunları yaşadığını söyledi:

“Eklem romatizması diye bir olay var. Kortizon verdiler bana. Kortizon denge bozukluğu yapıyor. Yürüyemiyorum ama iyiyim. Şükrediyorum.”

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#Lale Belkıs#Yeşilçam#Armağan Çağlayan

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