Kuzey’in Oğlu AKM’de anılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 07:00

İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu, Volkan Konak anısına 27 Ocak’ta AKM’de konser verecek.

1 Mart 2025’te sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak özel bir konserle anılıyor. İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu’nun vereceği konserde sanatçının hafızalara kazınan şarkıları seslendirilecek.

 Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği konser, 27 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. Gecede Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç solist olarak sahneye çıkacak.

 

