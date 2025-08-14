Kuzey babası Emre Altuğ'un izinde

Haberin Devamı

Ünlü sanatçı şimdilerde Çeşme’de oğulları Kuzey ve Uzay’la tatil yapıyor. Altuğ önceki gün çocuklarıyla wakesurf yaparken görüntülendi. Kuzey ve Uzay, öğrenmeye yeni başlamış olmalarına rağmen sörf tahtası üzerinde babaları kadar başarılı bir performans sergiledi. (Deniz BOY)

Ünlüler yazın keyfini çıkarmaya devam ediyor... İşte objektiflere yansıyanlar...

Hâlâ formda

Yaz aylarını Bodrum-Yalıkavak’ta bulunan evinde geçiren Seçkin Piriler, önceki gün denize girerken objektife yansıdı.

Tek başına serin suların tadını çıkaran 44 yaşındaki eski manken, formda fiziğiyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Ruhum özgür kalbim hafif

Sinan Akçıl’la ilişkisi sona eren Ece Erken tatil için soluğu Çeşme’de aldı.

Tatil fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan Ece Erken, paylaşımlarına düştüğü notlarla mesaj verir gibiydi: “Ruhum özgür, kalbim hafif; yolum açık, her şey tam da olması gerektiği gibi”, “Hayat kısa, yarın meçhul. Bugünü yaşa, anın kıymetini bil.”

Tatil adresi Bodrum

Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman, tatil adresi olarak Bodrum’u seçti.

Çift, Torba’da lüks bir otelde konaklarken objektiflere yansıdı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Şener, fit fiziği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Gözlerden uzak tatil

Niran Ünsal geçen gün eşi İbrahim Gugu ile Seferihisar’da, Akkum Beach Club’da denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Ünsal’ın sahil tarzı dikkat çekti. Şarkıcının formunu koruduğu görüldü. Ünsal, gözlerden uzak bir tatili tercih ettiğini söyledi.

Boğaz’da yüzdü

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”da rol alan Görkem Sevindik önceki gün sabah 06.00’da sabah yürüyüşüne çıktı.

Sahil hattında yürüyüş yapan Sevindik, sıcak havada bunalınca kendisi Boğaz’ın serin sularını attı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, “Mis” diye not düştü.