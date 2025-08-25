Kutsi'den 'Doktorlar' itirafı: Bizi izleyip doktor olan birçok kişiyle tanıştım

Haberin Devamı

Şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kutsi, müziğe aşık olduğunu söyledi:

“Şimdiye kadar yaptığım birçok şarkı hep hatırlandı. Şarkı nostaljik değere sahipse söylerim. Dinleyicimi güzel şarkılarda yine buluşturmak istiyorum.”

Oyunculuk kariyerine “Doktorlar” dizisiyle başlayan Kutsi, “Bizden heves edip doktor olan birçok insanla tanıştım. Nasıl başladığımızı hatırlamıyorum ama diziye. O kadar heyecanlıydım ki... İyi oyuncularla oynadım. Tekrar güzel bir proje gelirse yer alırım” dedi.