Kutsi'den 'Doktorlar' itirafı: Bizi izleyip doktor olan birçok kişiyle tanıştım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 09:49

Kutsi önceki akşam Beylikdüzü’ndeki The Roof Kingdom adlı mekanda sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kutsi, müziğe aşık olduğunu söyledi:

“Şimdiye kadar yaptığım birçok şarkı hep hatırlandı. Şarkı nostaljik değere sahipse söylerim. Dinleyicimi güzel şarkılarda yine buluşturmak istiyorum.”

Oyunculuk kariyerine “Doktorlar” dizisiyle başlayan Kutsi, “Bizden heves edip doktor olan birçok insanla tanıştım. Nasıl başladığımızı hatırlamıyorum ama diziye. O kadar heyecanlıydım ki... İyi oyuncularla oynadım. Tekrar güzel bir proje gelirse yer alırım” dedi. 

