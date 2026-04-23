Afacan prens 8 yaşında... Dünyanın gözleri önünde büyüdü

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 13:46

İngiliz kraliyet ailesinin gözde üyeleri Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William'ın üç çocuklu yuvasında rengarenk balonlar uçuyor bugün.

Çünkü çiftin en küçük çocuğu ve belki de kocaman bir kraliyet ailesinin en afacan üyesi Prens Louis, 8 yaşına girdi.

Ailede gelenek olduğu üzere, Kate ile William'ın küçük oğlunun doğum günü çiftin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla da kutlandı.

Son olarak Paskalya kutlamasında ailesiyle kamera karşısına çıkan Louis, bugün 8 yaşına girdi.

Louis'nin yeni bir pozu ile yapılan bu paylaşıma "Mutlu yıllar Louis. Bugün 8 oldu" mesajı ve balon emojileri eşlik etti.

Prens Louis'nin bu fotoğrafının, ailenin yakın zamanda çıktığı Paskalya tatilinde çekildiği belirtildi. Amatör bir fotoğrafçı olan Kate Middleton ise bu kez geleneği bozdu. Genellikle çocuklarının özel günlerinde onları kendi objektifiyle görüntüleyen Kate, küçük oğlunu işinin ehli bir ustaya emanet etti.

Küçük Louis'nin doğum günü pozu Matt Porteous tarafından çekildi. BU arada Porteous'un, Galler ailesinin bazı özel günlerini görüntülediğini de hatırlatalım.

Galler çiftinin, George ve Charlotte'un ardından dünyaya gelen en küçük çocuğu, küçük yaşlarından beri hareketli yapısıyla tanınıyor.

Louis; özellikle de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'nci yıl dönümü etkinliklerinde sergilediği kural tanımaz tavırlarıyla hafızalara kazındı.

Louis, son olarak geçen Paskalya kutlamalarında bütün ailesiyle birlikte halkın karşısına çıkmıştı.

23 Nisan 2018'de dünyaya gelen Prens Louis, ilk olarak 2019 Nisan ayında bir etkinlikte annesinin hazırladığı bir bahçenin halka açılışı sırasında tüm ailesiyle birlikte kameralar karşısına çıkmıştı.

Prens William ile Kate Middleton'ın en küçük çocuğu olan Prens Louis, daha sonra da yine aynı yıl, Trooping The Color etkinliğinde tüm aileyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonunda yer almış ve ailenin tüm diğer üyelerini gölgede bırakmıştı.

O zamandan bu yana da katıldığı bütün etkinliklerde afacanlığıyla dikkatleri üzerine çekti.

O dönemde Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate ile William, en küçük çocukları Louis'yi, kamuoyuyla daha doğduğu hastaneden çıkarken böyle tanıştırmıştı.

