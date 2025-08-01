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İngiliz kraliyet ailesine çocuklu hemşire gelin geliyor

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#Peter Phillips#Harriet Sanders#İngiliz Kraliyet Ailesi
İngiliz kraliyet ailesine çocuklu hemşire gelin geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 17:36

İngiliz kraliyet ailesini yeni bir düğün telaşı sardı... Hem de bu kez yine soylu bir aileye mensup olmayan halktan bir gelin üstelik de bir hemşire aileye katılıyor. Daha da ötesinde bu gelin, daha önce evlenmiş ve bir de çocuğu var.

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Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne'in eski evliliğinden dünyaya gelen Peter Philips, bir yıldır romantik ilişki yaşadığı hemşire sevgilisi Harriet Sperling ile nişanlandı!

Peter Phillips ve Harriet Sperling henüz düğün tarihini kesin olarak kararlaştırmış değil ancak Kral Charles, yeğeninin hayatındaki bu gelişme hakkında bilgilendirildi.

Çift de nişanla ilgili olarak ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Prenses Anne ile eski kocabı Mark Phillips'in oğlu olan Peter ile Rupert Sanders ve Mary Sanders'ın kızı olan Harriet'in nişanlandığı" belirtildi.

İngiliz kraliyet ailesine çocuklu hemşire gelin geliyor

Her iki ailenin de bu gelişme nedeniyle mutlu olduğu notu da açıklamada yer aldı.

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Peter Phillips ilk evliliğini Autumn Kelly ile yapmıştı. Bu evlilikten 14 yaşında Savannah, 13 yaşında Isla adında iki tane kızı bulunuyor.

Peter ile eski karısı Autumn'un evliliği 2008 ile 2021 yılları arasında sürmüştü.

Harriet'in de eski evliliğinden 13 yaşında Georgina adında bir kızı var.

İngiliz kraliyet ailesine çocuklu hemşire gelin geliyor

Peter Phillips ilk evliliğini Autumn Kelly ile 2008 ile 2021 arasında yapmıştı. Çiftin bu evlilikten iki kızı bulunuyor. 

 

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#Peter Phillips#Harriet Sanders#İngiliz Kraliyet Ailesi

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