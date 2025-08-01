İngiliz kraliyet ailesine çocuklu hemşire gelin geliyor

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Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne'in eski evliliğinden dünyaya gelen Peter Philips, bir yıldır romantik ilişki yaşadığı hemşire sevgilisi Harriet Sperling ile nişanlandı!

Peter Phillips ve Harriet Sperling henüz düğün tarihini kesin olarak kararlaştırmış değil ancak Kral Charles, yeğeninin hayatındaki bu gelişme hakkında bilgilendirildi.

Çift de nişanla ilgili olarak ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Prenses Anne ile eski kocabı Mark Phillips'in oğlu olan Peter ile Rupert Sanders ve Mary Sanders'ın kızı olan Harriet'in nişanlandığı" belirtildi.

Her iki ailenin de bu gelişme nedeniyle mutlu olduğu notu da açıklamada yer aldı.

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Peter Phillips ilk evliliğini Autumn Kelly ile yapmıştı. Bu evlilikten 14 yaşında Savannah, 13 yaşında Isla adında iki tane kızı bulunuyor.

Peter ile eski karısı Autumn'un evliliği 2008 ile 2021 yılları arasında sürmüştü.

Harriet'in de eski evliliğinden 13 yaşında Georgina adında bir kızı var.

Peter Phillips ilk evliliğini Autumn Kelly ile 2008 ile 2021 arasında yapmıştı. Çiftin bu evlilikten iki kızı bulunuyor.