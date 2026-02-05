×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Kraliyet Ailesi üyeleri ile buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çiçek Deniz#Dubai#Birleşik Arap Emirlikleri
Kraliyet Ailesi üyeleri ile buluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 09:27

DİLAN Çiçek Deniz, Fransız mücevher markası Boucheron’un Dubai’deki MENA 20. yıl davetindeki uluslararası konuklar arasında yer aldı.

Haberin Devamı

Deniz, Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinden üyeler, uluslararası basın ve global yöneticilerin katıldığı prestijli gecede marka ile ilişkisini yeni anlaşmayla güçlendirdi.

Kampanya, mart ayında Paris’te düzenlenecek özel lansman etkinliğiyle uluslararası moda ve lüks dünyasının odağına taşınacak. Aynı dönemde kampanya görselleri Dubai, Abu Dhabi ve Riyad başta olmak üzere MENA bölgesinin açık hava mecralarında ve dev dijital ekranlarda yayınlanacak.

Dilan Çiçek Deniz davette, Özgür Masur tasarımı bir kıyafet tercih etti. Mücevher seçiminde ise Boucheron’un yeni koleksiyon parçalarını ilk kez bu geceye özel taktı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilan Çiçek Deniz#Dubai#Birleşik Arap Emirlikleri

BAKMADAN GEÇME!