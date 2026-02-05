Kraliyet Ailesi üyeleri ile buluştu

Haberin Devamı

Deniz, Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinden üyeler, uluslararası basın ve global yöneticilerin katıldığı prestijli gecede marka ile ilişkisini yeni anlaşmayla güçlendirdi.

Kampanya, mart ayında Paris’te düzenlenecek özel lansman etkinliğiyle uluslararası moda ve lüks dünyasının odağına taşınacak. Aynı dönemde kampanya görselleri Dubai, Abu Dhabi ve Riyad başta olmak üzere MENA bölgesinin açık hava mecralarında ve dev dijital ekranlarda yayınlanacak.

Dilan Çiçek Deniz davette, Özgür Masur tasarımı bir kıyafet tercih etti. Mücevher seçiminde ise Boucheron’un yeni koleksiyon parçalarını ilk kez bu geceye özel taktı.