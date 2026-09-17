Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 08:52
Ünlü rap’çi Sefo, eski sevgilisi Çağla Boz’un uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla ilgili sorulara “Sessiz kalmak istiyorum. Şu anda diğer taraf da zor bir süreçten geçiyor, o yüzden konuşmamak daha iyi olacak” yanıtını verdi.
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Ünlü rap’çi “Konudan haberdar mıydınız” sorusunu şöyle cevapladı: “Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben görüştüğüm süre içinde kötü biriyle vakit geçirmedim. Anlaşamadık, ayrıldık. Bu konuyla alakası yok.”