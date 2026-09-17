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Ünlü rap’çi “Konudan haberdar mıydınız” sorusunu şöyle cevapladı: “Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben görüştüğüm süre içinde kötü biriyle vakit geçirmedim. Anlaşamadık, ayrıldık. Bu konuyla alakası yok.”