Kostümler için 2500 metre kumaş kullanıldı

İpek, dokuma, deri ve metal aksesuvarlarla dönemin ruhunu yansıtan kostümler hazırlandı. Bazı kostüm kumaşları özel olarak boyatılırken, her oyuncunun karakterine uygun yüzük, kolye ve diğer aksesuvarlar tasarlanıp üretildi.
Yaklaşık 3 ay süren ön hazırlık döneminde, tüm kostümler Türkiye’de özel bir atölyede titizlikle üretildi.
Şems-i Tebrizi’nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana’nın hayatındaki yankılarını beyazperdeye taşıyacak “Mevlana: Mest-i Aşk”, 17 Ekim’de sinemalarda olacak.