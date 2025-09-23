Kostümler için 2500 metre kumaş kullanıldı

×
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 08:24

KADROSUNDA İranlı oyuncular Parsa Pirouzfar ve Shahab Hosseini’nin yanı sıra İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç gibi ünlü isimlerin yer aldığı “Mevlana: Mest-i Aşk” filminin kostümleri için 2 bin 500 metre kumaş kullanıldı.

İpek, dokuma, deri ve metal aksesuvarlarla dönemin ruhunu yansıtan kostümler hazırlandı. Bazı kostüm kumaşları özel olarak boyatılırken, her oyuncunun karakterine uygun yüzük, kolye ve diğer aksesuvarlar tasarlanıp üretildi.

Yaklaşık 3 ay süren ön hazırlık döneminde, tüm kostümler Türkiye’de özel bir atölyede titizlikle üretildi.

Şems-i Tebrizi’nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana’nın hayatındaki yankılarını beyazperdeye taşıyacak “Mevlana: Mest-i Aşk”, 17 Ekim’de sinemalarda olacak.

