Korumalarla Nişantaşı turu!

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Uzun bir aradan sonra görüntülenen iş insanına özel korumaları eşlik etti. Özdemir’in bir iş görüşmesine geldiği öğrenildi.

Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir ile Dubai’de nikâh masasına oturmuştu.

Çiftin Dubai sokaklarında düğün konvoyu yaptıkları görüntüler oldukça konuşulmuştu. Çift, geçen aylarda da haklarında çıkan boşanma haberlerini “mutluyuz” pozu ile yalanlamıştı. Ayrıca Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, Acun Ilıcalı’nın düğününe de el ele katılarak keyifli hallerini gözler önüne sermişti.