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Korumalarla Nişantaşı turu!

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#Ebru Gündeş #Murat Özdemir#Dubai
Korumalarla Nişantaşı turu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 09:21

Ebru Gündeş’in 2024 yılının başında gizlice hayatını birleştirerek dördüncü evliliğini yaptığı iş insanı Murat Özdemir önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

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Uzun bir aradan sonra görüntülenen iş insanına özel korumaları eşlik etti. Özdemir’in bir iş görüşmesine geldiği öğrenildi.

Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir ile Dubai’de nikâh masasına oturmuştu.

Korumalarla Nişantaşı turu

Çiftin Dubai sokaklarında düğün konvoyu yaptıkları görüntüler oldukça konuşulmuştu. Çift, geçen aylarda da haklarında çıkan boşanma haberlerini “mutluyuz” pozu ile yalanlamıştı. Ayrıca Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, Acun Ilıcalı’nın düğününe de el ele katılarak keyifli hallerini gözler önüne sermişti.

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#Ebru Gündeş#Murat Özdemir#Dubai

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