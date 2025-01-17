'Korkmayı değil gülmeyi vaat ediyoruz' Kutsal Damacana 5 -Zombi vizyona girdi!

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Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Şafak Sezer’in yazıp oynadığı “Kutsal Damacana 5-Zombi”nin galası önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse sinemalarında gerçekleşti.

Yağcı, “Şu an sinema en zor zamanlarını yaşıyor, çok az film yapılıyor. Ben ve arkadaşlarım sinemayı desteklemek, ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz” dedi.

Yağcı ayrıca filmin korku değil komedi türünde olduğunu belirtti: “İnsanlar korksun diye değil, gülsün ve kahkaha atsın diye zombi filmi yaptık.”

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Komedi filminin sinemada izlenmesi gerektiğini dile getiren Şafak Sezer , “Güldürmeye geldik, devam ediyoruz. Bu filmde 2 bin 500 figüran yer aldı. 4 haftada filmi yetiştirdik. Komedi sinemada izlenir” dedi.

Orhan Gencebay, hastalıklardan korunmak için tedbir amaçlı maske taktı.

Tarık Mengüç, kendisi gibi şarkıcı oğlu Baran Mengüç ile objektife poz verdi.

Ayhan Aşan, galaya kızı Ayşen Aşan ile katıldı.

Filmin oyuncularından Aslı Bekiroğlu, galaya ‘İnci Taneleri’ dizisinde rol alan sevgilisi Furkan Rıza Demirel ile katıldı.