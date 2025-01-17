×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

'Korkmayı değil gülmeyi vaat ediyoruz' Kutsal Damacana 5 -Zombi vizyona girdi!

Güncelleme Tarihi:

#Kutsal Damacana 5 -Zombi#Şafak Sezer#Polat Yağcı
Korkmayı değil gülmeyi vaat ediyoruz Kutsal Damacana 5 -Zombi vizyona girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 09:24

Şafak Sezer’in yazdığı ve başrolünü üstlendiği “Kutsal Damacana 5 -Zombi” bugün vizyona giriyor. Filmin yapımcısı Polat Yağcı, “Korkmayı değil gülmeyi vaat ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Şafak Sezer’in yazıp oynadığı “Kutsal Damacana 5-Zombi”nin galası önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse sinemalarında gerçekleşti.

Yağcı, “Şu an sinema en zor zamanlarını yaşıyor, çok az film yapılıyor. Ben ve arkadaşlarım sinemayı desteklemek, ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz” dedi.

Yağcı ayrıca filmin korku değil komedi türünde olduğunu belirtti: “İnsanlar korksun diye değil, gülsün ve kahkaha atsın diye zombi filmi yaptık.”

Korkmayı değil gülmeyi vaat ediyoruz Kutsal Damacana 5 -Zombi vizyona girdi

Komedi filminin sinemada izlenmesi gerektiğini dile getiren Şafak Sezer, “Güldürmeye geldik, devam ediyoruz. Bu filmde 2 bin 500 figüran yer aldı. 4 haftada filmi yetiştirdik. Komedi sinemada izlenir” dedi.

Haberin Devamı

Orhan Gencebay, hastalıklardan korunmak için tedbir amaçlı maske taktı.

Korkmayı değil gülmeyi vaat ediyoruz Kutsal Damacana 5 -Zombi vizyona girdi

Tarık Mengüç, kendisi gibi şarkıcı oğlu Baran Mengüç ile objektife poz verdi.

Korkmayı değil gülmeyi vaat ediyoruz Kutsal Damacana 5 -Zombi vizyona girdi

Ayhan Aşan, galaya kızı Ayşen Aşan ile katıldı.

Korkmayı değil gülmeyi vaat ediyoruz Kutsal Damacana 5 -Zombi vizyona girdi

Filmin oyuncularından Aslı Bekiroğlu, galaya ‘İnci Taneleri’ dizisinde rol alan sevgilisi Furkan Rıza Demirel ile katıldı.

Korkmayı değil gülmeyi vaat ediyoruz Kutsal Damacana 5 -Zombi vizyona girdi

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kutsal Damacana 5 -Zombi#Şafak Sezer#Polat Yağcı

BAKMADAN GEÇME!