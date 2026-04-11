×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Konya’da borç defterini kapattı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 09:17

ÇELİK, Konya’daki konserinin ardından bir marketteki veresiye defterinde borcu bulunan vatandaşların borçlarını ödedi.

Haberin Devamı

 Sanatçının bu davranışı sonrası esnaf, dükkânın kapısına “Sanatçı Çelik, borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok” yazılı not astı.

Çelik’in bu hareketi sosyal medyada beğeni topladı ve övgü dolu yorumlar aldı. Sanatçı, borç defterlerini toplama geleneğini Anadolu turnesi boyunca sürdüreceğini açıkladı:

“Bundan sonra benim sahneme gelen bilecek ki harcadıkları para sadece konsere, sanata, eğlenceye değil aynı zamanda iyiliğe ve ihtiyaç sahibine de gidecek ve ulaşacak. Tüm sahnelerimin kazançlarını halkım ve ihtiyaç sahipleriyle gücüm dahilinde paylaşmaya devam edeceğim. Beni seven, sahnelerimde yalnız bırakmayan, tüm salonları sonuna kadar dolduran, alkışlarıyla şarkılarıma eşlik eden milletime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Haberin Devamı

BAKMADAN GEÇME!