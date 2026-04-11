Konya’da borç defterini kapattı

Sanatçının bu davranışı sonrası esnaf, dükkânın kapısına “Sanatçı Çelik, borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok” yazılı not astı.

Çelik’in bu hareketi sosyal medyada beğeni topladı ve övgü dolu yorumlar aldı. Sanatçı, borç defterlerini toplama geleneğini Anadolu turnesi boyunca sürdüreceğini açıkladı:

“Bundan sonra benim sahneme gelen bilecek ki harcadıkları para sadece konsere, sanata, eğlenceye değil aynı zamanda iyiliğe ve ihtiyaç sahibine de gidecek ve ulaşacak. Tüm sahnelerimin kazançlarını halkım ve ihtiyaç sahipleriyle gücüm dahilinde paylaşmaya devam edeceğim. Beni seven, sahnelerimde yalnız bırakmayan, tüm salonları sonuna kadar dolduran, alkışlarıyla şarkılarıma eşlik eden milletime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

