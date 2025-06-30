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Konserine bilet aldı

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#Haluk Levent#Harbiye Açıkhava#30. Yıl Konseri
Konserine bilet aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 11:23

HALUK Levent geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava’da 30. yıl konserini verdi.

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Sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Levent, “Bu 30 yıl sizin için nasıl geçti?” sorusuna şu cevabı verdi: “İyi ki o şarkıları yapmışım, iyi ki o çalışmaları yapmışım. İçeride çocuklar da var, çok kalabalık, bu beni çok heyecanlandırıyor.”

Sanatçı ayrıca konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi üzerine davetlilerine verecek bileti kalmadığını ve karaborsadan bilet arayıp satın aldığını söyledi:

“Dünyada herhalde ilktir, kendi konserine bilet alan biri.” Geçtiğimiz günlerde bir düğünde sahne alan Haluk Levent’in şarkı söylediği sırada üzerine para atılması da sosyal medyada gündem olmuştu. Sanatçı, konuyla ilgili olarak “‘Para atmaya başlarsanız Ankara’da pavyonda çıkarım’ dedim. Aşağılamak için söylemedim.”

 

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#Haluk Levent#Harbiye Açıkhava#30. Yıl Konseri

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