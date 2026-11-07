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Konserin ücreti ödenmedi mi?

Güncelleme Tarihi:

#Model#Konser#Bayhan Müzik
Konserin ücreti ödenmedi mi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 09:35

MODEL grubu ile organizasyon şirketi Bayhan Prodüksiyon arasında kriz yaşandı.

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 Bayhan Prodüksiyon, 5 Kasım’da yaptığı açıklamayla Model ve solist Fatma Turgut ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Şirket, yaşanan gelişmelerin temel ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu.

Model cephesinden yapılan açıklamada ise Türkiye genelinde düzenlenen 17 konserlik serinin sözleşmede belirlenen ücretlerinin büyük bölümünün ödenmediği ileri sürüldü.

Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık adına yapılan açıklamada, 3 Kasım’da şirkete noter aracılığıyla ihtarname gönderildiği ve hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

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#Model#Konser#Bayhan Müzik

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