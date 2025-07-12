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Konserde sürpriz doğum anısı

Güncelleme Tarihi:

#Kenan Doğulu#Cem Özer#Konser
Konserde sürpriz doğum anısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 10:43

KENAN Doğulu, Cem Özer’in programına konuk oldu.

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Şarkıcı, verdiği konserler sırasında başından geçen ilginç anıları anlattı. Doğulu, bir kadın hayranının ısrarla kendisine bir kâğıt uzatmaya çalıştığını belirtti ve ekledi:

“Kadın bacağımı çekmeye başladı ve notu uzattı. Kâğıtta, ‘Ebe Yüksel, resepsiyondan aranıyorsunuz. Doğum var, acil yerinize gidiniz’ yazıyordu. Konseri durdurdum ve ‘Ebe Yüksel çocuk doğuyormuş, acil gitmeniz lazım’ dedim. Konserin sonunda bana notu ulaştıran kadın geri geldi ve doğan çocuğun adını Kenan koyduklarını söyledi.”

 

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#Kenan Doğulu#Cem Özer#Konser

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