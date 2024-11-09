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Konser öncesi toplantı

Güncelleme Tarihi:

#ÇEV Sanat#Dünya Barışı#13 Ocak 2025
Konser öncesi toplantı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 09:00

ÇEV Sanat, 13 Ocak 2025’te “Dünya Barışı” için gerçekleştireceği konserin hazırlıklarına başladı.

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ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin konser hazırlıkları için organize ettiği toplantı Mandarin Oriental’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

ÇEV’in genç sanatçılarının başarılarının yanı sıra konser detaylarının görüşüldüğü toplantıya üyelerden Aslıgül Atasagun, Ayça Tamer, Beyza Uyanoğlu, Burcu Ersöz, Cana Sialom, Feryal Gülman, Gülgün Kocaoğlu, Leyla Pekcan, Mehtap Ferah, Revna Demirören, Seval Bahçıvan Başaran, Songül Toprak Özsan, Susanne Aşçı Derebey, Tülay Dölen ve Yıldız Yalman katıldı.

Konser öncesi toplantı


Zorlu PSM’de yapılacak konserde dünyaca ünlü çello sanatçısı Pablo Ferrandez ile ÇEV Sanat’ın genç sanatçıları “Dünya Barışı” için sahneye çıkacak.

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Konser öncesi toplantı

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#ÇEV Sanat#Dünya Barışı#13 Ocak 2025

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