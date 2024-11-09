Konser öncesi toplantı

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ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin konser hazırlıkları için organize ettiği toplantı Mandarin Oriental’in ev sahipliğinde gerçekleşti.



ÇEV’in genç sanatçılarının başarılarının yanı sıra konser detaylarının görüşüldüğü toplantıya üyelerden Aslıgül Atasagun, Ayça Tamer, Beyza Uyanoğlu, Burcu Ersöz, Cana Sialom, Feryal Gülman, Gülgün Kocaoğlu, Leyla Pekcan, Mehtap Ferah, Revna Demirören, Seval Bahçıvan Başaran, Songül Toprak Özsan, Susanne Aşçı Derebey, Tülay Dölen ve Yıldız Yalman katıldı.

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