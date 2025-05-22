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Konser için 13 TIR geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Guns N’ Roses#BKM#Konser
Konser için 13 TIR geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:22

ROCK müziğin efsanevi grubu Guns N’ Roses, BKM’nin organizasyonuyla 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek.

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Tarihi konsere sayılı günler kala dev prodüksiyonun merak edilen detayları paylaşıldı. Haftalardır süren hummalı hazırlık süreci için 13 TIR’lık ekipman Türkiye’ye gelecek. Sahne arkası kurulum için 350 kişilik teknik ekip çalışacak. İstanbul’a özel jetleriyle gelecek ünlü grubun konser öncesi istekleri de çok konuşulacak. Solist Axl Rose, kulisinin tamamen siyah dekore edilmesini isterken, grup geleneksel Türk mutfağından özel bir menü talep etti. İmambayıldı, lahmacun, kebap, içli köfte, zeytinyağlı sarma, hünkârbeğendi ve baklava gibi Türk lezzetleri, grubun kulis listesinde yer aldı.

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#Guns N’ Roses#BKM#Konser

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