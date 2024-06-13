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Komedi filminde bir araya geldiler

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#Veda Partisi#Rüya Coriç#Aslı Bekiroğlu
Komedi filminde bir araya geldiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 17:01

“Veda Partisi” filminin oyuncuları önceki gün Kanyon’da gerçekleşen basın toplantısında bir araya geldi.

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Set ortamının çok keyifli geçtiğini belirten Aslı Bekiroğlu, bu kez oynadığı karakterin bugüne kadarki rollerinden çok farklı olduğunu söyledi. Oyuncu ayrıca yakında tatile çıkacağını ve plajda görüntülenmekten çekinmediğini ifade etti.
Filmde rol alan Rüya Coriç de güzel kadın komedi oynamaz algısını kırmak istediğini söyledi: “Bu algılar yıkılmalı. Kadın komedisinin üstüne gitsek çok daha farklı senaryolar çıkacak diye inanıyorum. Kadınlarda malzeme daha fazla. Tipoloji olarak da bakmamak gerek. Güzel bir kızda komedi oynayabilir. Erkek komedyenler arasında Tolga Çevik hayranıyım.”

Komedi filminde bir araya geldiler


 

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#Veda Partisi#Rüya Coriç#Aslı Bekiroğlu

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