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KKTC polisi duyurdu: Volkan Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

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#Volkan Konak#KKTC#Kalp Krizi
KKTC polisi duyurdu: Volkan Konakın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 17:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi.

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Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü.

KKTC polisi duyurdu: Volkan Konakın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul tarifeli uçağa yüklenen şarkıcı Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi.

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

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#Volkan Konak#KKTC#Kalp Krizi

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