Kızının adını ilk kez açıkladı: Sessizce gelen mutluluk

22 Mayıs 2025’te henüz 5.5 aylık hamileyken bebeğini kaybeden ve 18 Mart 2026’da anne olan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı.

Ege Kökenli, kızına ‘Tal’ adını verdiklerini ilk kez açıklayarak bu ismin hikâyesini de paylaştı:

“Kızımızın adını Tal koyduk. İsmi seçerken anlamını bilmiyordum ama sonradan çok derin bir anlamı olduğunu öğrendim; ‘Derin bir üzüntüden sonra sessizce gelen mutluluk’ demekmiş. Şans eseri seçtiğimiz bu ismin anlamına sonradan hayran kaldım” dedi.

Süreci ‘kayıplar yılı’ olarak nitelendiren oyuncu, “Allah ondan aldığını buna versin. Bu süreçte dedemi de kaybettim. Dedemin vefatından 1.5 ay sonra Tal geldi. Hayatta çok da plan yapmamak lazımmış” dedi.

Hamileliğini uzun süre kamuoyundan sakladığını belirten Kökenli, “Yaşadıklarımdan sonra hamileliğimi tekrar duyurmak istemedim. Bu süreçte doğal olarak kilo aldım ve sosyal medyada ‘Ay buna ne olmuş?’, ‘Yazık, kilolarını veremedi’ gibi pek çok acımasız yorum okudum” açıklamasını yaptı.